Amnesty International: Mirni protesti v Rusiji skoraj niso mogoči

Moskva, 12. avgusta - Ruske oblasti so pravico do mirnega zbiranja in združevanja spodkopale do te mere, da je postalo skoraj nemogoče, da bi prebivalci Rusije na kakršen koli smiseln način protestirali, je opozorila organizacija Amnesty International v danes objavljenem poročilu z naslovom Rusija: ni prostora za proteste.