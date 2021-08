V Italiji več kot 500 požarov, razmere na Siciliji pod nadzorom

Rim, 12. avgusta - Italijanski gasilci so se danes sporočili, da so se morali v noči na danes boriti z več kot 500 požari. Na območju Reggio Calabria so v sredo našli še eno truplo. Skupno so požari v Italiji terjali štiri smrtne žrtve. Se pa umirjajo razmere na Siciliji, poročajo tuje tiskovne agencije.