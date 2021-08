Pahor na Brdu pri Kranju sprejel mlade bolnike z rakom

Brdo pri Kranju, 12. avgusta - Predsednik republike Borut Pahor je ob današnjem mednarodnem dnevu mladih na Brdu pri Kranju sprejel junake 3. nadstropja - otroke in mladostnike, ki so se ali pa se še zdravijo na hemato-onkološkem oddelku Pediatrične klinike v Ljubljani. Kot je izpostavil predsednik, s svojim pogumom predstavljajo navdih drugim mladim in tudi vsem ostalim.