Ob Šarčevem pozivu k dogovoru za povolilno sodelovanje iz opozicije različni odzivi

Ljubljana, 12. avgusta - Prvak LMŠ Marjan Šarec poziva SD, Levico in SAB k podpisu dogovora o povolilnem sodelovanju. Predlaga tri točke: "normalizacijo Slovenije", sestavo vlade brez SDS in strank, ki jo podpirajo, in dogovor, da mandatarja izbere stranka z največ glasovi na volitvah. V SD in Levici potezo pozdravljajo, v SAB ob tem Šarcu očitajo soliranje.