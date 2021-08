Filmski festival v Zürichu z nagrado za Paola Sorrentina

Zürich, 13. avgusta - Na Filmskem festivalu v Zürichu, ki bo potekal med 23. septembrom in 3. oktobrom, bodo nagrado za življenjsko delo podelili italijanskemu režiserju Paolu Sorrentinu. Režiser, znan po filmih Neskončna lepota in Mladost, bo na festivalu predstavil svoj najnovejši avtobiografski film E stata la mano di Dio, piše The Hollywood Reporter.