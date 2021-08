Slovenske železnice do konca maja prepeljale nekaj več kot štiri milijone potnikov

Ljubljana, 12. avgusta - Slovenske železnice so letos do konca maja v notranjem in mednarodnem prometu prepeljale 4.315.000 potnikov. To je več kot v enakem obdobju lani, ko so jih v petih mesecih prepeljale 3.454.000. Podatki sicer niso povsem primerljivi, saj je potniški promet lani sredi marca zaradi epidemije covida-19 vse do 11. maja povsem obstal.