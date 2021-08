ZDA kritične do novega poljskega medijskega zakona

Varšava, 12. avgusta - ZDA so izrazile ostre kritike na sredino sprejetje spornega medijskega zakona v parlamentu na Poljskem, ki bo omejil delovanje medijev v tuji lasti. V Washingtonu so Varšavo pozvali, naj spoštuje demokratične vrednote in svobodo medijev. Kritičen je bil tudi predsednik Evropskega parlamenta David Sassoli.