Lenovo z rekordnim prvim poslovnim četrtletjem

Hongkong, 12. avgusta - Kitajski računalniški proizvajalec Lenovo je v prvem poslovnem četrtletju - od aprila do junija - ustvaril 466 milijonov dolarjev čistega dobička, kar je 120 odstotkov več kot v enakem obdobju lani. Prihodki so porasli za 27 odstotkov na 16,9 milijarde dolarjev. Četrtletje je bilo rekordno, so sporočili iz Lenova.