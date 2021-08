Policisti zaradi pomoči pri nezakonitem prehodu meje prijeli Pakistanca

Novo mesto, 12. avgusta - Črnomaljski policisti so na območju Malega Nerajca izsledili in prijeli osem državljanov Bangladeša in državljana Pakistana. Med postopkom so ugotovili, da je Pakistanec tujcem nudil pomoč pri nezakonitem prehodu državne meje, so sporočili z novomeške policijske uprave.