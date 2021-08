Na Dolenjskem kradel oljne slike in suhomesnate izdelke

Trebnje, 12. avgusta - Ljubljanski policisti so prijeli 37-letnika, ki je na območju Okroga in Puščave vlomil v dve hiši in ukradel več vrednih predmetov. Med drugim je iz počitniške hiše odnesel 12 oljnih slik, starih več kot sto let, šest vrtnih stolov, suhomesnate izdelke in še več drugih predmetov v skupni vrednosti okoli 30.000 evrov, so sporočili s policije.