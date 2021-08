Prva ekipa slovenskih gasilcev nazaj iz Severne Makedonije

Ljubljana, 12. avgusta - Prva ekipa slovenskih gasilcev se je danes vrnila z enotedenske intervencije v Severni Makedoniji, kjer so lokalnim oblastem pomagali pri gašenju gozdnih požarov. Gasilci so bili uspešni pri omejitvi požara na območju kraja Berovo, pred ognjenimi zublji pa so rešili štiri vasi. Ob prihodu so izrazili upanje, da tretja odprava ne bo potrebna.