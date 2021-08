Novomeški kriminalisti z ovadbami nad gradbena podjetja

Ljubljana, 12. avgusta - Novomeški kriminalisti so na Okrožno državno tožilstvo v Krškem podali dve kazenski ovadbi zaradi neplačevanja prispevkov delavcem in oškodovanja upnikov. Ovadeni so fizične osebe in gospodarske družbe, v obeh primerih pa gre za subjekte, ki se ukvarjajo z gradbeno dejavnostjo, so sporočili z novomeške policijske uprave.