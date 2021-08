Na hitro prelistano: Novosti na domačem knjižnem trgu

Ljubljana, 14. avgusta - Pri Mladinski knjigi sta izšli knjiga IQ otroka - skrb staršev, ki jo podpisuje Ranko Rajović in v kateri nadaljuje s sistemom učenja NTC, in avtobiografska knjiga Čigav si avtorja Saše Stanišića, ki poda celotno izkušnjo begunstva. Pri Založbi Škuc so izdali pesniško zbirko To telo, pokončno, ki je drugi del trilogije avtorice Nine Dragičević.