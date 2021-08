V Črnomlju festival glasbe, gledališča, smeha in otroškega rajanja

Črnomelj, 21. avgusta - V okolici gradu v Črnomlju se bo z urbano kulinariko drevi začel tradicionalni poletni festival Črnfest, ki bo potekal vse do prihodnje sobote. Prireditelji so ga podnaslovili Festival dobre glasbe, gledališča, smeha, športa, kulinarike in otroškega rajanja, ter mu dodali geslo Dobro za vse.