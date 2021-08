Že v uvodu v odbojkarsko prvenstvo derbi državnih in pokalnih prvakov

Ljubljana, 12. avgusta - Slovensko državno prvenstvo se bo v okviru Sportklub prve odbojkarske lige za ženske in moške začelo v soboto, 2. oktobra, ko se bo v boj za naslov prvakov podalo po šestnajst ekip v 1. A in 1. B ligi. Že v prvem krogu bo derbi med pokalnimi prvaki Calcit Volleyjem in državnimi prvaki Merkur Mariborom.