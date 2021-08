Talibani z zavzetjem mesta Gazni le še 150 kilometrov od Kabula

Kabul, 12. avgusta - Talibani so zavzeli strateško pomembno mesto Gazni, ki je od prestolnice Kabul oddaljeno le 150 kilometrov, poroča francoska tiskovna agencija AFP. To je sicer že deseto glavno mesto ene od skupno 34 afganistanskih provinc, ki so ga zavzeli talibani v tednu dni.