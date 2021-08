Ob tretji obletnici vinske fontane v Marezigah trije koncertni večeri z razgledom

Marezige, 12. avgusta - V Marezigah pri Kopru se drevi začenja tretji Fontana Fest. Za tretjo obletnico obstoja tamkajšnje vinske fontane so si organizatorji zamislili tri dni in tri zaporedne koncerte z razgledom. Dogodek poleg glasbe spremlja obilo vrhunskega lokalnega vina in izjemne istrske kulinarike.