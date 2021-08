Vreme: Večinoma jasno in sončno

Ljubljana, 12. avgusta - V četrtek bo večinoma jasno. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 32, na Goriškem in v Vipavski dolini do 35 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V petek bo povečini sončno. Popoldne lahko predvsem v hribovitem svetu nastane kakšna vročinska nevihta. Jutranje temperature bodo od 14 do 19, na Primorskem okoli 21, najvišje dnevne od 28 do 33, na Goriškem do 36 stopinj Celzija.

Obeti: V soboto in nedeljo bo sončno in vroče, popoldanske temperature bodo med 30 in 35 stopinj Celzija. Verjetnost popoldanskih neviht bo majhna.

Vremenska slika: Nad večjim delom Evrope je območje visokega zračnega tlaka. K nam priteka razmeroma topel in suh zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Pretežno jasno bo, na območju Alp lahko popoldne nastane kakšna vročinska nevihta.

Biovreme: V četrtek bo vpliv vremena na počutje večine ljudi ugoden, predvsem na Primorskem bo sredi dneva in popoldne velika toplotna obremenitev. V petek bodo vremensko občutljivi lahko imeli manjše vremensko pogojene težave, počutje pa bo sredi dneva in popoldne poslabšala tudi velika toplotna obremenitev.