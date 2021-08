Zagovornica Andreja Vrščaja s pritožbo na obsodilno sodbo o umoru

Celje, 12. avgusta - Zagovornica Andreja Vrščaja Maksimiljana Kincl Mlakar je na celjsko višje sodišče vložila pritožbo na obsodilno sodbo za umor 69-letnega Vinka Pekliča, zaradi katerega je obsojen na 23 let zapora, za povzročitev hude telesne poškodbe matere Neže pa na še dodatnih šest mesecev zapora. Skupaj je tako obsojen na 23 let in pet mesecev zapora.