Oviran promet je še na primorski avtocesti med Brezovico in Vrhniko proti Kopru, zaradi predmeta na vozišču.

Do petka,13. 8., bo do 17. ure promet na glavni cesti Podtabor-Zvirče urejen izmenično enosmerno. Možni so zastoji.

Na primorski avtocesti sta na priključku Vrhnika zaprta uvoz proti Kopru ter izvoz iz smeri Kopra, obvoz je preko priključka Logatec.

Na pomurski avtocesti bo do 1. septembra zaprt priključek Vučja vas proti Mariboru.

Na ljubljanski severni obvoznici je med Bežigradom in Novimi Jaršami oviran promet zaradi obnove vozišča. Zaprta sta izvoz in uvoz Tomačevo iz smeri Kosez proti Zadobrovi.

Na dolenjski avtocesti je med Obrežjem in Drnovim promet urejen po polovici avtoceste dvosmerno. Zaprto je tudi počivališče Čatež proti Ljubljani.

Na štajerski avtocesti promet med Celjem vzhod in Dramljami v obe smeri poteka po eni polovici avtoceste.

Na mejnih prehodih trenutno ni daljšega čakanja pri prestopu meje.

Podatki o trajnejših zaporah cest: www.promet.si