Rim, 11. avgusta - Italija želi pred začetkom šolskega leta pospešiti cepljenje otrok in mladostnikov proti covidu-19. Stare od 12 do 18 let je treba cepiti prednostno, tudi če na cepljenje niso naročeni, je danes oblasti v posameznih deželah pozval posebni predstavnik vlade za cepljenje Paolo Figliuolo. Nova ureditev naj bi začela veljati 16. avgusta.