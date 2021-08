Razmere na slovenskih cestah ob 19. uri

Na dolenjski avtocesti sta zaradi prometne nesreče med priključkoma Mirna Peč in Novo mesto zahod, zaprta vozni in prehitevalni pas proti Novemu mestu. Promet poteka po odstavnem pasu. Nastal je krajši zastoj.

Na primorski avtocesti je zaradi nesreče zaprt prehitevalni pas med priključkoma Logatec in Vrhnika proti Ljubljani. Nastal je zastoj, dolg en kilometer.

Glavna cesta je zaradi nesreče Kozina-Starod pri Obrovu zaprta.

Glavna cesta je zaradi nesreče Izola-Lucija je pri Strunjanu promet urejen izmenično enosmerno. Nastal je zastoj v obe smeri.

Na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji nastal zastoj v dolžini dveh kilometrov. Voznikom, namenjenim proti Kranjski Gori priporočamo že izvoz Jesenice vzhod-Lipce. Zaradi zastoja je uvoz Jesenice vzhod proti Karavankam, zaprt.

Na vipavski hitri cesti je zaradi pnevmatike na vozišču oviran promet med priključkoma Ajdovščina in selo proti Vrtojbi, Italiji.

Čakalna doba je na mejnih prehodih Starod, Jelšane, Metlika, Obrežje in Gruškovje.

Na mejnem prehodu Jelšane je z osebnim vozilom za vstop v državo čakalna doba več kot dve uri, za izstop iz države pa do ene ure.

Na mejnem prehodu Gruškovje je z osebnim vozilom za vstop v državo čakalna doba ena do dve uri, za izstop iz države pa do pol ure.

Na mejnem prehodu Obrežje je z osebnim vozilom za vstop v državo čakalna doba do ene ure, za izstop iz države pa do pol ure. Tovorna vozila za vstop v državo čakajo več kot dve uri.

Na mejnem prehodu Metlika je z osebnim vozilom za vstop v državo čakalna doba do pol ure, za izstop iz države pa prav tako do pol ure.

Na mejnem prehodu Starod je z osebnim vozilom za vstop v državo čakalna doba do pol ure, za izstop iz države pa prav tako do pol ure.

Jutri, 12. 8., od 6. ure, do petka,13. 8., do 17. ure, bo na glavni cesti Podtabor - Zvirče promet urejen izmenično enosmerno. Možni so zastoji.

Začela so se dela za izgradnjo krožišča pri avtocestnem priključku Vrhnika. Predvidoma do oktobra bo na primorski avtocesti zaprt uvoz proti Kopru ter izvoz iz smeri Kopra, obvoz je preko priključka Logatec.

Na pomurski avtocesti bo do 1. septembra zaprt priključek Vučja vas proti Mariboru.

Na ljubljanski severni obvoznici je med Bežigradom in Novimi Jaršami oviran promet zaradi obnove vozišča. Zaprta sta izvoz in uvoz Tomačevo iz smeri Kosez proti Zadobrovi.

Na dolenjski avtocesti je med Obrežjem in Drnovim promet urejen po polovici avtoceste dvosmerno. Zaprto je tudi počivališče Čatež proti Ljubljani.

Na štajerski avtocesti promet med Celjem vzhod in Dramljami v obe smeri poteka po eni polovici avtoceste.

Podatki o trajnejših zaporah cest: www.promet.si