Na mariborski fakulteti za elektrotehniko konec avgusta delavnice za osnovnošolce in srednješolce

Maribor, 12. avgusta - Na Fakulteti za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Univerze v Mariboru bodo med 23. in 27. avgustom za osnovnošolce in srednješolce potekale počitniške delavnice Akademije FERI. Na njih bodo med drugim obravnavali nevarnosti internetnega omrežja, programiranje in razpoznavanje slike s pomočjo umetne inteligence, so sporočili s fakultete.