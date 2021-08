Gaviria najhitrejši, Mohorič v skupnem seštevku tretji

Krakov, 11. avgusta - Kolumbijski sprinter Fernando Gaviria je zmagovalec tretje etape kolesarske dirke po Poljski od Sanoka do Rzeszowa (226,4 km). V ciljnem sprintu je bil član moštva UAE Team Emirates hitrejši od Nizozemca Olava Kooija (Jumbo-Visma) in Nemca Phila Bauhausa (Bahrain Victorious). Slovenski as Matej Mohorič je v skupnem seštevku zdaj na tretjem mestu.