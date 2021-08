V Kopru začetek sanacije kanalizacije OŠ Antona Ukmarja

Koper, 11. avgusta - V Kopru bodo v naslednjih dneh začeli sanirati poškodovani del kanalizacije na območju Osnovne šole Antona Ukmarja na Markovcu. Delavci bodo tako zamenjali dotrajane kanalizacijske cevi in nato znova vzpostavili delovanje sistema. Z deli bodo predvidoma zaključili do začetka šolskega leta, so sporočili z občine Koper.