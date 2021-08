Na festivalu v Sydneyju tudi dokumentarec Marije Zidar Odpuščanje

Sydney, 12. avgusta - Na 68. filmskem festivalu v Sydneyju, ki bo potekal od 3. do 14. novembra, se bo v programu mednarodne mreže European Film Promotion - Evropa! Glasovi žensk v filmu predstavilo deset evropskih filmov in režiserk, med njimi tudi Marija Zidar z dokumentarnim filmom Odpuščanje. To je prva slovenska udeležba v sklopu programa, posvečenega ustvarjalkam.