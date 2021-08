Vreme: Zvečer in ponoči se bo postopno zjasnilo

Ljubljana, 11. avgusta - Zvečer bodo plohe in nevihte povsod ponehale, ponoči se bo povsod zjasnilo. Jutranje temperature bodo od 13 do 18, na Primorskem okoli 20 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V četrtek bo pretežno jasno. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 32, na Goriškem in v Vipavski dolini do 34 stopinj Celzija.

Obeti: V petek in soboto bo sončno in vroče, verjetnost popoldanskih neviht bo majhna.

Vremenska slika: Nad večjim delom Evrope je območje visokega zračnega tlaka. K nam priteka razmeroma topel in suh zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Ponoči se bo povsod razjasnilo. V četrtek bo pretežno jasno.