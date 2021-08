Biden namerava decembra sklicati virtualni vrh o demokraciji

Washington, 11. avgusta - Ameriški predsednik Joe Biden namerava 9. in 10. decembra sklicati virtualni Vrh za demokracijo, na katerega bo povabil voditelje držav, predstavnike civilne družbe, dobrodelnih organizacij in podjetij, razprava pa bo tekla o obrambi demokracije pred avtoritativnostjo in korupcijo ter spodbujanju spoštovanja človekovih pravic.