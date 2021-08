Ljubljanska borza: Delnice Krke zrasle za pol odstotka

Ljubljana, 11. avgusta - Borzni posredniki na Ljubljanski borzi so danes sklenili za nekaj več kot 662.000 evrov poslov, od tega največ z delnicami Krke, ki so pridobile pol odstotka. Zrasle so vse pomembnejše delnice, razen delnic NLB in Triglava. Indeks SBI TOP je ob tem pridobil 0,28 odstotka.