V Grgarju se začenja gradnja novega vrtca

Nova Gorica, 11. avgusta - V Grgarju so danes začeli z rušenjem starega vrtca, s čimer bo izvajalec del, podjetje Dema Plus iz Ljubljane, lahko začel z gradnjo novega objekta. Če pri gradnji ne bo zapletov, se bodo uporabniki v nov vrtec vselili januarja prihodnje leto, so sporočili iz Mestne občine Nova Gorica.