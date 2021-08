Španska zveza zavrnila dogovor španske lige in CVC

Madrid, 11. avgusta - Španska nogometna zveza (RFEF) je zavrnila predlagani sporazum o vlaganju in razdelitvi prihodkov med vodstvom španske lige in ameriške investicijske družbe CVC, češ da dogovor povečuje neenakost in bi lahko vplival na prihodnost tekmovanja, poroča hrvaška tiskovna agencija Hina.