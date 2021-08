Batmanov soborec Robin je del skupnosti LGBTQ+

Los Angeles, 12. avgusta - V najnovejši, šesti izdaji stripa Batman: Urban Legends se zvesti spremljevalec superjunaka Robin razkrije kot pripadnik LGBTQ+ skupnosti. Kot piše The Guardian, se je to zgodilo po več kot 80 letih, od kar je bil lik predstavljen bralcem, in več desetletjih namigovanj na homoerotični podton v odnosu Robina in Batmana.