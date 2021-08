Bruselj za manj kadmija in svinca v živilih

Bruselj, 11. avgusta - Evropska komisija je določila nove, znižane mejne vrednosti kadmija in svinca v živilih, kot so sadje, zelenjava, žitarice, oljnice, živila za dojenčke in majhne otroke in podobno. Cilj je dodatno zmanjšati prisotnost rakotvornih snovi v živilih in izboljšati dostopnost zdravih živil, so sporočili iz Bruslja.