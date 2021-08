Stanovanjski sklad v Murski Soboti prevzel 27 stanovanj

Murska Sobota, 11. avgusta - Stanovanjski sklad RS je v Murski Soboti prevzel 27 stanovanj s pripadajočimi shrambami in parkirnimi mesti. V septembru bo prevzel še 28 stanovanj v Slovenski Bistrici in 40 stanovanj v Slovenj Gradcu. Do konca leta bodo skupno pridobili sicer več kot 1000 stanovanj, so sporočili iz sklada.