Avstrijska radiotelevizija ORF z novim generalnim direktorjem

Dunaj, 11. avgusta - Avstrijska radiotelevizija ORF bo po 15 letih dobila novega generalnega direktorja. Na položaj so v torek izvolili Rolanda Weissmanna, ki bo mandat nastopil v začetku prihodnjega leta. Na glasovanju se je lahko zanesel predvsem na podporo tistih članov sveta ustanove, ki so blizu vladni koaliciji ljudske stranke (ÖVP) in Zelenih.