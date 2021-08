Dimičeva za cepljenje kot izraz solidarnosti z ranljivimi skupinami

Ljubljana, 11. avgusta - Zadnji podatki o okuženih s koronavirusom v Sloveniji kažejo, da številke naraščajo in "da so pred nami tedni, ki bodo ključni za naše normalno življenje in za življenje naših bližnjih", je v izjavi za medije opozorila poslanka NSi Iva Dimic. Pozvala je k cepljenju proti covidu-19 in na ta način k solidarnosti z ranljivimi skupinami prebivalstva.