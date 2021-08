V nedeljo veliki šmaren - največji Cerkveni Marijin praznik

piše Tadeja Vrtovec

Ljubljana, 12. avgusta - Katoliška Cerkev bo v nedeljo obhajala praznik Marijinega vnebovzetja ali veliki šmaren, ki poudarja dostojanstvo vsake ženske. To je največji Marijin praznik, ki ga slovesno obeležijo po vseh cerkvah, številni verniki pa romajo v Marijina svetišča. Eno najbolj znanih pri nas so Brezje, sicer pa so Mariji posvečene številne cerkve in kapelice.