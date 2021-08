Za ribiči slabša prva polovica sezone

Koper, 14. avgusta - Slovenski ribiči so pretežno nezadovoljni z dosedanjim potekom sezone, največja odstopanja pa beležijo pri ulovu mola, sipe ter v poletnih mesecih muškatne hobotnice in tigraste kozice. Po oceni vodje svetovalne službe za ribištvo Aleša Boljeta so vzroki pretežno naravne fluktuacije, zato pa ribiči upajo na boljšo jesen.