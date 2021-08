V Bratislavcih umrl 57-letni traktorist

Maribor, 11. avgusta - V Bratislavcih v Občini Dornava se je v torek zvečer zgodila delovna nesreča, v kateri je umrl 57-letni traktorist. Moški je mulčil travo po brežini v sadovnjaku. Ko je prišel do konca nabrežine, mu je pričel traktor drseti, nato se je prevrnil na desni bok in padel v globino okoli pet metrov, so povzeli na Policijski upravi Maribor.