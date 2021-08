V torek potrdili 248 okužb z novim koronavirusom

Ljubljana, 11. avgusta - V Sloveniji so v torek opravili 1974 PCR testov in potrdili 248 okužb z novim koronavirusom, kažejo podatki Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ). Delež pozitivnih testov je tako znašal 12,6 odstotka. Sedemdnevno povprečje potrjenih primerov se je dvignilo za 15 in znaša 139, 14-dnevna pojavnost na 100.000 prebivalcev znaša 81.