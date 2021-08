Dolenjski policisti tuja podjetnika ovadili zaradi davčnih utaj in ponarejanja poslovnih listin

Ljubljana, 11. avgusta - Novomeški kriminalisti so srbskega državljana in gospodarsko družbo, ki jo je zastopal, kazensko ovadili zaradi suma storitve kaznivih dejanj davčne zatajitve, ponareditve ali uničenja poslovnih listin. Ponarejanja ali uničenja poslovnih listin pa bremenijo državljana Italije, ki je zastopnik slovenske gospodarske družbe, so sporočili s policije.