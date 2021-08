Celjska občina v prenovo poslovilnega objekta na pokopališču v Šmartnem v Rožni dolini

Celje, 11. avgusta - Celjska občina bo prihodnje leto na pokopališču v Rožni dolini prenovila poslovilni objekt in ga razširila s prizidkom. Za izvedbo projekta so že pridobili vsa potrebna dovoljenja. Razpis za izbiro izvajalca gradbenih del in začetek del pa načrtujejo prihodnje leto, so danes sporočili s celjske občine.