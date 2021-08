V Hrastniku konec tedna Hi festival

Hrastnik, 13. avgusta - V Hrastniku bo v petek in soboto potekal Hi festival, ki skuša združiti glasbo in umetnost v objemu delavske dediščine Hrastnika. Letos bodo na festivalu gostili mednarodno priznana imena iz sveta elektronske glasbe. Tako bosta v soboto nastopila najbolj prodajani electro house izvajalec Tujamo in prodorni hrvaški ustvarjalec Matroda.