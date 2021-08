Vreme: Povečini sončno, sredi dneva možne nevihte

Ljubljana, 11. avgusta - V sredo bo povečini sončno, predvsem sredi dneva in popoldne bodo nastale posamezne nevihte. Prehodno bo zapihal severovzhodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 31, na Primorskem do 34 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V četrtek bo pretežno jasno. Jutranje temperature bodo od 13 do 18, na Primorskem okoli 20, najvišje dnevne od 27 do 32, na Goriškem in v Vipavski dolini do 34 stopinj Celzija.

Obeti: V petek in soboto bo sončno in vroče, verjetnost popoldanskih neviht bo majhna.

Vremenska slika: Nad večjim delom Evrope vztraja območje visokega zračnega tlaka. K nam priteka razmeroma topel in v spodnjih zračnih plasteh prehodno nekoliko bolj vlažen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: V sredo bo večinoma sončno, popoldne bodo nastale posamezne nevihte. V četrtek bo pretežno jasno.

Biovreme: V sredo bo vremenski vpliv zmerno obremenilen. V četrtek bo vpliv vremena na počutje večine ljudi ugoden.