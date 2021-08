Na Ptuju prihodnji teden 14. Rimske igre

Ptuj, 11. avgusta - Na Ptuju bodo prihodnji konec tedna potekale 14. Rimske igre. Najstarejše slovensko mesto se bo od prazničnega četrtka do nedelje ponovno vrnilo v čase rimske Poetovie, saj bo več 100 udeležencev iz šestih držav predstavilo življenje in običaje v starem Rimu. Ulice bodo zasedli gladiatorji, legionarji in drugi Rimljani.