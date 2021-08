Newyorške borze končale neenotno, S&P 500 in Dow z rekordno vrednostjo

New York, 10. avgusta - Newyorške borze so današnje trgovanje sklenile neenotno. Vrednost delnic je bila danes večinoma višja. Vlagatelji so tehtali med zaskrbljenostjo zaradi najnovejšega razmaha delta različice covida-19 in okrevanjem gospodarske dejavnosti. S&P 500 in Dow sta dosegla rekordno visoko vrednost, Nasdaq pa je padel, je zapisano na portalu Yahoo Finance.