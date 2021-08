Talibani v manj kot tednu dni zavzeli že osmo pokrajinsko prestolnico

Kabul, 10. avgusta - Talibani so danes po navedbah številnih virov v Afganistanu zasedli še glavni mesti pokrajin Farah na zahodu države in Baglan na severu države. V enem dnevu so talibani tako zavzeli še dve prestolnici pokrajin, skupno pa so jih v svoji ofenzivi v manj kot tednu dni zavzeli že osem, poročajo tuje tiskovne agencije.