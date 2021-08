Mohoriču tretje mesto v drugi etapi, skupno zdaj drugi

Krakov, 10. avgusta - Slovenski kolesarski as Matej Mohorič je po dveh etapnih zmagah na Touru obdržal dobro formo in drugo etapo dirke po Poljski od Zamošča do Przemysla (201 km) sklenil na tretjem mestu. Etapa in skupno vodstvo sta pripadla Portugalcu Joau Almeidi. Mohorič je v generalni razvrstitvi napredoval na drugo mesto.