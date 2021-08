V Srebrni niti pozvali k dostopnejšemu in boljšemu javnemu zdravstvu za vse

Ljubljana, 10. avgusta - V Srebrni niti od pristojnih zahtevajo dostop do osebnega družinskega zdravnika in krepitev javne mreže ter javnega zdravstvenega sistema za vse. Pozive, ki zadevajo predvsem problematiko dostopnosti zdravstvenih storitev za starejše, so strnili v šest zahtev, s katerimi želijo prispevati k zdravju družbe, so zapisali.