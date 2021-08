Množica ljudi v Ljubljani pozdravila slovenske olimpijce

Ljubljana, 10. avgusta - Množica športnih navdušencev je na ljubljanskem Kongresnem trgu pozdravila slovenske junake, ki so s svojimi uspehi v zadnjih dveh tednih navduševali na olimpijskih igrah v Tokiu. Navdušene navijače so od najboljših pozdravili zlata plezalka Janja Garnbret in kanuist Benjamin Savšek ter srebrna judoistka Tina Trstenjak.